ФАС отказала застройщику «Ухтомского один» в жалобе по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева

Ижевск. Удмуртия. Апелляционная коллегия ФАС России отказала в удовлетворении жалобы ижевскому застройщику ООО «СЗ "Ухтомского один"» по делу экс-главы города Олега Бекмеметьева о передаче муниципальной земли ниже рыночной кадастровой стоимости.
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