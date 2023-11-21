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Экс-советник Пентагона предрек Зеленскому после окончания конфликта на Украине судьбу Троцкого

Экс-советник Пентагона предрек Зеленскому после окончания конфликта на Украине судьбу Троцкого

Западные эксперты и некоторые политики все чаще делают довольно пессимистичные прогнозы не только относительно возможности ВСУ одержать победу над ВС РФ на поле боя, но и по по поводу дальнейшей судьбы как самого государства Украина, так и ее нынешнего лидера президента Владимира Зеленского.

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