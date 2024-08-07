Как почистить столовые приборы из стали, мельхиора или серебра без вреда здоровью

Нередко красивые столовые приборы теряют свой внешний вид: темнеют, покрываются пятнами, разводами. Производители не рекомендуют использовать для них жесткие абразивы, а обычные гели для мытья посуды не возвращают вилкам и ложкам прежнюю красоту.