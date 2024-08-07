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Как почистить столовые приборы из стали, мельхиора или серебра без вреда здоровью

Как почистить столовые приборы из стали, мельхиора или серебра без вреда здоровью

Нередко красивые столовые приборы теряют свой внешний вид: темнеют, покрываются пятнами, разводами. Производители не рекомендуют использовать для них жесткие абразивы, а обычные гели для мытья посуды не возвращают вилкам и ложкам прежнюю красоту.

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