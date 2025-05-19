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Поклонница ВСУ Лазарева* призвала русских поддержать извращенцев. Активисты просят в ответ закрыть её бизнес в России

Поклонница ВСУ Лазарева* призвала русских поддержать извращенцев. Активисты просят в ответ закрыть её бизнес в России

Активисты потребовали закрыть бизнес Лазаревой* в России после рекламы извращенцев.Движение "Сорок Сороков" просит московскую прокуратуру обратить внимание на свежее высказывание экс-телеведущей Татьяны Лазаревой*, которая горячо симпатизирует Украине.

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