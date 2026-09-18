США, Дания и Гренландия усилят безопасность в Арктике и Северной Атлантике

США, Дания и Гренландия планируют на следующей неделе подписать соглашение об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике.
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