Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Очевидцы сообщают, что по всей Абхазии вновь активизировались майнинговые фермы.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Очевидцы сообщают, что по всей Абхазии вновь активизировались майнинговые фермы.
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