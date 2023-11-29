Член Совета Республики Анюховский С.А. проведет ´прямую телефонную линию´.

30 ноября 2023 г. с 14.00 до 16.00 член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, генеральный директор СОАО ´Коммунарка´ Анюховский Сергей Анатольевич проведет ´прямую телефонную линию´.
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