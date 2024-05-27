Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет, заявил 26 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц. На встрече с гражданами в Берлине политик отметил, что подобного решения не ожидается в ближайшем будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии