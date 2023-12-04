В Архангельской области вспоминают северодвинца Ваню Крапивина

В мае 2017 года 16-летний Иван Крапивин из Северодвинска вступился за свою маму, на которую напал пьяный соседНапомним, травму головного мозга тяжёлой степени 14-летний Иван получил в мае прошлого года, защищая мать от пьяного соседа — 35-летнего мужчины с судимостью за убийство.
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