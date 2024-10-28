Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 691 подписчик

Стал известен тариф, по которому будет работать в Самаре новый мусорный регоператор

Стал известен тариф, по которому будет работать в Самаре новый мусорный регоператор

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал для антикоррупционной экспертизы проект приказа с тарифом для нового регоператора АО "Экология" по обращению с ТКО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх