Дошколята и дети сотрудников органов внутренних дел посетили музей истории МВД по Республике Марий Эл в День защиты детей

Для воспитанников детского сада «Обыкновенное чудо» и детей сотрудников полиции организованы экскурсии заместителем начальника отдела полиции № 2 столичного Управления МВД Аленой Немцевой и заместителем начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл Иваном Бурхановым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии