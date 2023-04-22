Новости - только актуальное

32 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    ЧВК «Вагнер» разд...
  • Кошмар
    Солнцепёки и подвалы, и блиндажи поражают.  Боеприпас создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, заста...ЧВК «Вагнер» разд...
  • Кошмар
    Было бы можно, сожгли бы.ЧВК «Вагнер» разд...

Барин сделал свое село самым богатым в России и даже не заметил этого

Барин сделал свое село самым богатым в России и даже не заметил этого

История того, как одно рязанское село заплатило барину за свой выкуп из крепостной зависимости треть стоимости Аляски более-менее известна, потому что в село Ижевское, пытающемся заполучить бренд «самое богатое село России», (также как Вятское стало «самым красивым», Луховицы -«столицей огурца», а Коломна - «столицей русской пастилы», про которую в этой Коломне до 2008 года вообще никто не слышал), возят экскурсии – все-таки это на самом деле родина Циолковского и историю знаменитого выкупа на волю за много лет до отмены крепостного права, тоже никто не отменял.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх