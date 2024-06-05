Простой гранатомёт превращается в современную систему: в США разработан комплекс программирования подрыва АМО-19

Американская компания IntelliOptix представила разработанный совместно с Bale Defense и Rheinmetall комплекс программирования боеприпасов воздушного подрыва, предназначенный для установки на 40-мм автоматические гранатометы Mk-19.
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