Зумеры начали скупать винтажную технику для нового опыта

Молодёжь стремится к винтажной технике, чтобы обрести новые ощущения и прикоснуться к истории. Психолог Ангелина Сурина объясняет это чертой зумеров, а маркетолог Григорьев указывает на востребованность аналоговости.
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