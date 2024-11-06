Министр обороны Украины: Россия маскирует корейцев под бурятов

Сергей Коваленко

Ежели корейцев маскируют под бурятов, то бурятов - под монголов, а монголов - под вьетнамцев, а вьетнамцев - под китайцев, а китайцев - под корейцев, а корейцев... Бобик Зе теперь в компании с Умеровым внюхивает стиральный порошок? Только от него идут такие пузыри, и не только с отверстий черепной коробки