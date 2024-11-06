95-й квартал, в который превращена система власти Украины, продолжает поражать своими заявлениями.
Министр обороны Украины: Россия маскирует корейцев под бурятов
Комментарии
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Сергей Коваленко
Ежели корейцев маскируют под бурятов, то бурятов - под монголов, а монголов - под вьетнамцев, а вьетнамцев - под китайцев, а китайцев - под корейцев, а корейцев... Бобик Зе теперь в компании с Умеровым внюхивает стиральный порошок? Только от него идут такие пузыри, и не только с отверстий черепной коробки
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3 час.
Алексей Тан
ЛИНА... как у тебя работает браузер... у меня всё блокируется.
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1 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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1 час.
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