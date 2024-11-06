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Министр обороны Украины: Россия маскирует корейцев под бурятов

Министр обороны Украины: Россия маскирует корейцев под бурятов

95-й квартал, в который превращена система власти Украины, продолжает поражать своими заявлениями.

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Комментарии
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Сергей Коваленко
Ежели корейцев маскируют под бурятов, то бурятов - под монголов, а монголов - под вьетнамцев, а вьетнамцев - под китайцев, а китайцев - под корейцев, а корейцев... Бобик Зе теперь в компании с Умеровым внюхивает стиральный порошок? Только от него идут такие пузыри, и не только с отверстий черепной коробки
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