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Трампам-пам-пам и все-все-все

Трампам-пам-пам и все-все-все

Пока не прётТеперь, когда результаты выборов известны, можно и прикинуть, что будет дальше.Мало кто об этом написал вчера, но кроме того, что Трамп выиграл президентские выборы, «красные» взяли обе палаты Конгресса (большевики на броневичке, бггг) и 9 из 13 губернаторов тоже их (это вторично, но значимо, поскольку у респов теперь не 22 губернатора, а 27).

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Да будет так!
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16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
маленький гитлерёнок Зеленский  теперь спит и видит  когда же он сможет  шаркнуть ножкой  сделать глубокий реверанс перед Трампом наяву!
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16 час.

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