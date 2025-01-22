Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров

Палеонтология, в зависимости от места работы, может быть двух типов: полевая и кабинетная. Первая предполагает геологические изыскания, раскопки, экспедиции и в общем-то все то, что составляет романтику путешествий и необычных находок.
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