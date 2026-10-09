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Царьград

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"Это не та штука, которую можно прятать по курятникам": Кто виноват в плохой защите дата-центров "Яндекса"

"Это не та штука, которую можно прятать по курятникам": Кто виноват в плохой защите дата-центров "Яндекса"

Отечественный IT-гигант получил ранение прямо в "железное сердце". Итог: сбой во многих онлайн-сервисах.

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