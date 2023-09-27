Решение суда: водителям должны быть компенсированы убытки от действий ГИБДД

Как сообщает «Российская газета», жительницу Санкт-Петербурга лишили водительских «прав» за то, что она якобы скрылась с места ДТП, хотя ни в какой аварии она не участвовала и на ее автомобиле не было никаких следов столкновения.
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