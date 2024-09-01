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Президент Таджикистана рассказал о переделе мира

Президент Таджикистана рассказал о переделе мира

В настоящий момент происходит столкновение сверхдержав с целью передела мира. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Зачем людям деньги и власть,тщеславие тешить? В гробу вам ничего не понадобится!
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17 час.
Eduard
Вспомнился момент из комедии как Паниковский 10 тысяч делил!
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17 час.
Eduard
Как всегда англоязычный мир всем жизнь портит.Предлагают гамбургер в упаковке,а за это территории не меньше.А территории,это ископаемое,недра!
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17 час.

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