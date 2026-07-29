Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 562 подписчика

Daimler Truck отзовет 131 тыс. грузовиков Mercedes-Benz из-за риска пожара

Daimler Truck отзовет 131 тыс. грузовиков Mercedes-Benz из-за риска пожара

Daimler Truck отзовет более 131 тыс. грузовиков Mercedes-Benz по всему миру из-за риска возгорания. В Германии отзыв затронет 27 084 автомобилей Actros, Arocs и E-Actros, произведённых с конца марта 2021 по конец октября 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии