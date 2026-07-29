Daimler Truck отзовет 131 тыс. грузовиков Mercedes-Benz из-за риска пожара

Daimler Truck отзовет более 131 тыс. грузовиков Mercedes-Benz по всему миру из-за риска возгорания. В Германии отзыв затронет 27 084 автомобилей Actros, Arocs и E-Actros, произведённых с конца марта 2021 по конец октября 2025 года.