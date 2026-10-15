Утром 15 октября 2026 года танкер под флагом Сан-Марино, находившийся в 20 с лишним километрах от Сулины (румынский город-порт в дельте Дуная), запросил помощь у властей Румынии после того, как на его борту вспыхнул пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF МИД КНР подтверди...
- ЛЛ Главные новости д...
- АТ Колокольцев озвуч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым