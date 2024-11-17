Большой бизнес не признает государственных интересов России, только собственные

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. Лишь представители местной оппозиции, выступавшие против инвестиционного соглашения между Сухмом и Москвой, южные мосты в абхазской столице, потребовав небольшое количество задержанных.
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