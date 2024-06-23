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Джек Родуолд: «Борщ – невероятный суп, люблю блины и хинкали. Русская баня однозначно лучше классической сауны»

– Какое у вас самое любимое блюдо в России? – У меня есть три любимых блюда в России. Борщ – просто невероятный суп, а также я люблю блины и хинкали.

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