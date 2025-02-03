Стало известно, когда начнут подъем обломков разбившегося в США самолета

Дату, когда со дна реки начнут поднимать обломки разбившегося в небе над Вашингтоном 29 января самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, назвал глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли — это 3 февраля, сообщил Доннели на пресс-конференции.