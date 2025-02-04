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Эксперт Клименко заявил, что IT-специалист — это штучный экземпляр

Эксперт Клименко заявил, что IT-специалист — это штучный экземпляр

В высших учебных заведениях России создадут больше бюджетных мест для программистов. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире Общественной Службы Новостей поделился мнением о том, почему далеко не все становятся айтишниками.

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