Эксперт Клименко заявил, что IT-специалист — это штучный экземпляр

В высших учебных заведениях России создадут больше бюджетных мест для программистов. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире Общественной Службы Новостей поделился мнением о том, почему далеко не все становятся айтишниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии