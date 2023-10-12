11 бумажных героев из культовых фильмов 0 Рич МакКор (Rich McCor) — лондонский фотограф, который путешествует по миру и создает забавные фотографии живописных мест и известных достопримечательностей с помощью вырезанных из бумаги силуэтов.
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