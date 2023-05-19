Военное обозрение

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В Киеве отказались показать «практически неповреждённый» американский зенитный комплекс Patriot

В Киеве отказались показать «практически неповреждённый» американский зенитный комплекс Patriot

Киев не намерен демонстрировать "практически неповрежденный" ЗРК Patriot, несмотря на неоднократные просьбы Пентагона.

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