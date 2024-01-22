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Закон и Порядок

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  • Катерина
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Новый план ЕС по помощи Украине в обход Венгрии

Новый план ЕС по помощи Украине в обход Венгрии

WSJ: ЕС разработал новый способ финансирования Украины на €20 млрд ЕС может создать новый фонд военной помощи для Украины, из которого странам блока выплатят компенсации за поддержку Киева в размере более €20 млрд за четыре года, пишет WSJ.

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