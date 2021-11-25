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После сообщений лжеминеров взрывотехники за день обследовали 10 школ Петербурга

Одно из учреждений — школу 27 на Васильевском острове минируют уже четвертую неделю назад. Сотрудники ФСБ получили электронные письма о минировании десяти школ Петербурга в среду, 24 ноября.

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