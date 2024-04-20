Прокуратура проверит сообщение о гибели рыбы в озере в Хабаровском крае

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с местным отделением Росрыболовства и ВНИРО проведут проверку по факту сообщения о массовой гибели рыбы в озере неподалеку от Хабаровска, возле Тополево.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии