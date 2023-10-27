В МГИМО назвали отношения России и Евросоюза хроникой деградации

История отношений России с Евросоюзом выглядит как постепенная хроника деградации отношений. Об этом заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, кандидат экономических наук Егор Сергеев.
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