В МГИМО назвали отношения России и Евросоюза хроникой деградации

История отношений России с Евросоюзом выглядит как постепенная хроника деградации отношений. Об этом заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, кандидат экономических наук Егор Сергеев.