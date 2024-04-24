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Генерал Уильямс: учения НАТО по факту направлены против России

Генерал Уильямс: учения НАТО по факту направлены против России

Военные учения НАТО, которые пройдут этой весной на территории сразу нескольких европейских государств, по факту направлены против России, сообщил командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс.

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