Сколько времени осталось у Запада

Бесит, что ради выборов в пиндосии весь мир поставили на уши, кровь льётся цистернами, кто за это ответит, сколько детей погубили, скольким не дали родиться. Я представляю США в виде огромного рта, пожирающего всё, на своём пути. А российских людей больше всего ненавидят их высокопоставленные черножопые, так Обамка мстит за свою чёрное лицо и душу.

Uladzimir Yesin

вы чё, робята? совсем? кака власть у юсиков? какие выборы в фальвшивой стране? а презик ихний - натуральная попка! вы хоть в курсе, что у них существует спецотряд по отстрелу этих самых презиков??? там правят жыды- уродшильды и говнофеллеры, вот эту мразь нужно зничтожить и мир вздохнёт с облегчением, как после посещения нулевого кабинета...