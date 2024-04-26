© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Изображение сгенерировано ИИ Дмитрий Косырев Вопрос в том, сколько времени это все может развиваться, как сейчас: мы продолжаем разговор, начатый на прошлой неделе коллегой, на тему "Истерика на фоне агонии не поможет Западу".
Сколько времени осталось у Запада
Комментарии
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Лидия
Бесит, что ради выборов в пиндосии весь мир поставили на уши, кровь льётся цистернами, кто за это ответит, сколько детей погубили, скольким не дали родиться. Я представляю США в виде огромного рта, пожирающего всё, на своём пути. А российских людей больше всего ненавидят их высокопоставленные черножопые, так Обамка мстит за свою чёрное лицо и душу.
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Конкурент либо враг, либо умер...
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14 час.
Uladzimir Yesin
вы чё, робята? совсем? кака власть у юсиков? какие выборы в фальвшивой стране? а презик ихний - натуральная попка! вы хоть в курсе, что у них существует спецотряд по отстрелу этих самых презиков??? там правят жыды- уродшильды и говнофеллеры, вот эту мразь нужно зничтожить и мир вздохнёт с облегчением, как после посещения нулевого кабинета...
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8 час.
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