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Аргументы недели

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«Россия плохая? Чемодан, вокзал, домой»: как наше государство постепенно начинает забирать гражданство у тех, кто его не заслужил

«Россия плохая? Чемодан, вокзал, домой»: как наше государство постепенно начинает забирать гражданство у тех, кто его не заслужил

Центр общественных связей ФСБ сообщил о прецеденте, который должен стать отрезвляющим сигналом для всех, кто рассматривает российский паспорт как удобную опцию, а не как высшую форму правовой связи с государством.

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