«Ранее немыслимая возможность»: западные компании готовятся к снятию санкций с России

Западные нефтетрейдеры, страховщики и судоходные компании изучают юридические возможности возобновления сотрудничества с Россией в преддверии вероятной отмены санкций со стороны США, пишет Financial Times (FT).
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