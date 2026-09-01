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Русская весна

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Дрон влетел «в тыл» боевику ВСУ (ВИДЕО)

Дрон влетел «в тыл» боевику ВСУ (ВИДЕО)

Как дроноводы «Центра» поразили «тыловую часть» врага, показали «Работайте, братья!». Под Добропольем солдатам противника приходится бежать от российских дронов так, что аж пятки сверкают.

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