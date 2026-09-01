Дрон влетел «в тыл» боевику ВСУ (ВИДЕО)

Как дроноводы «Центра» поразили «тыловую часть» врага, показали «Работайте, братья!». Под Добропольем солдатам противника приходится бежать от российских дронов так, что аж пятки сверкают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат-террорист...
- При попытке атако...
- ФСБ задержала пре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым