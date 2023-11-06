Когда сын открыл дверь, Людмила с порога испуганно спросила: – Ты один? – Да… – опешил Евгений. – А Оксана?! Где она? Она что, уже ушла? – Ну конечно… – сын с удивлением смотрел на мать.
«Дорогая свекровь, приглашаю Вас на наш развод! Ваша невестка Оксана!»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Халида Мендыбаева
Какой привередливый молодой муж. Сам бы попробовал что-нибудь приготовить. Знаю семью, где невестка в борщ кладёт целую луковицу в чешуе и выбрасывает после приготовления. И ничего, едят и нахваливают... Умница свекровь не дала разрушиться молодой семье!
Ответить
1 д.
Александр Пелимский
ХА, я знал семью, где они вообще в кафешку бегали (ну настолько муж был не привередлив), но будущего всё равно у такой семьи нет, любовь прошла, а кушать надо каждый день, а ещё и деток же кормить....
Ответить
1 д.
Халида Мендыбаева
Качество стряпни меняется с опытом. Если такой привередливый в еде муж, то надо было испытать жену, а потом жениться. Или терпеть, пока она научится...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии