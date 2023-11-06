«Дорогая свекровь, приглашаю Вас на наш развод! Ваша невестка Оксана!»

Халида Мендыбаева Какой привередливый молодой муж. Сам бы попробовал что-нибудь приготовить. Знаю семью, где невестка в борщ кладёт целую луковицу в чешуе и выбрасывает после приготовления. И ничего, едят и нахваливают... Умница свекровь не дала разрушиться молодой семье!

Александр Пелимский ХА, я знал семью, где они вообще в кафешку бегали (ну настолько муж был не привередлив), но будущего всё равно у такой семьи нет, любовь прошла, а кушать надо каждый день, а ещё и деток же кормить....