Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 487 подписчиков

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«Дорогая свекровь, приглашаю Вас на наш развод! Ваша невестка Оксана!»

Когда сын открыл дверь, Людмила с порога испуганно спросила: – Ты один? – Да… – опешил Евгений. – А Оксана?! Где она? Она что, уже ушла? – Ну конечно… – сын с удивлением смотрел на мать.

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Комментарии
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Халида Мендыбаева
Какой привередливый молодой муж. Сам бы попробовал что-нибудь приготовить. Знаю семью, где невестка в борщ кладёт целую луковицу в чешуе и выбрасывает после приготовления. И ничего, едят и нахваливают... Умница свекровь не дала разрушиться молодой семье!
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1 д.
Александр Пелимский
ХА, я знал семью, где они вообще в кафешку бегали (ну настолько муж был не привередлив), но будущего всё равно у такой семьи нет, любовь прошла, а кушать надо каждый день, а ещё и деток же кормить....
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1 д.
Халида Мендыбаева
Качество стряпни меняется с опытом. Если такой привередливый в еде  муж, то надо было испытать жену, а потом жениться. Или терпеть, пока она  научится...
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3 час.

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