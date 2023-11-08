Бывшего сотрудника администрации Астрахани подозревают в получении взяток от владельцев кафе

Причем, по версии следствия, он сам требовал денег за различные услуги. Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника городской администрации, подозреваемого в 7 эпизодах получения взятки.