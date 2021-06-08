В Амурской области экипажи самолетов Ту-95мс отработали полеты в сложных метеоусловиях

В Амурской области экипажи самолетов Ту-95мс отработали полеты в сложных метеоусловиях

Отработка полётов осуществлялась с целью обучения молодого лётного состава навыкам управления стратегическими ракетоносцами в условиях плохой видимости.

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