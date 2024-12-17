Лев Новоженов, телеведущий: "Вроде бы обидно звучит - журналиста сравнить с проституткой. Но там внутри есть еще один смысл.
Развенчание либерального мифа: Патриарх Кирилл — это табачный митрополит, а РПЦ заработала миллиарды долларов на торговле сигаретами и алкоголем
Комментарии
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Андрей
В критические моменты православная вера скрепляла русских. После нашествия Батыева Русь не исчезла в небытие как другие. Благодаря православию домонгольская Русь опередила по уровню образования Европу. Начиная с X века, с Владимира Святого, русские князья силком забирали детей в первые школы. Всех подряд и знатных и нет. И девочек, чего не было в Европе. На Руси считали до 10 миллионов. В Европе - не могли. Обучали всех. Церковь помогла Владимиру Святому и Ярославу Мудрому создать единую державу. А потом, когда держава распалась на 150 мелких княжеств, быть цементом нации и не позволила рассыпаться в пыль. Церковь предотвращала кровопролитие княжеских усобиц, призывая к согласию.Мы получили свою культуру и письменность, стали записывать и гордиться своей историей благодаря православию. К моменту нашествия монголов было 58 монастырей. Они стали цепкой сетью времени, хранившей наследие русских поколений. Во всех войнах России , в рядах наших войнов, на ровне со всеми были православные священники... Православие это суть России, ее стержень, который скрепляет Россию в единое целое! Не зря запад с таким усердием уничтожает православие на Украине!
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3 час.
LD
Leon Dan
Просто дружбан. Просто своих расставлял везде, что обычное дело при смене руководства. Понять и простить. Но вот вопрос о том, не забыл ли он, кому служит.
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2 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Торговали или нет структуры РПЦ алкоголем и табаком не знаю, но зачем то льготы себе выбивали в Правительстве на эти товары. Документы есть и вряд ли им их кто то навязывал.
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2 час.
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