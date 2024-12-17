Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    И Янукович и Асад - единственно законные Президенты. Все остальные это просто не легитивные пешки. И они могут принес...это ПРЕКРАСНО! 18+
  • Константин Самарин
    Это россмйская судебная машина. И она готова перемолоть кого угодно. Следователь не желвет разбираться в проишедшем. ...87-летний пенсион...
  • Юрий Дмитриев
    Бред полный, такая Сирия сейчас никому не нужна. Наши две базы окружены откровенными врагами, относительно подчиняющи...Кадыров призвал д...

Развенчание либерального мифа: Патриарх Кирилл — это табачный митрополит, а РПЦ заработала миллиарды долларов на торговле сигаретами и алкоголем

Развенчание либерального мифа: Патриарх Кирилл — это табачный митрополит, а РПЦ заработала миллиарды долларов на торговле сигаретами и алкоголем

Лев Новоженов, телеведущий: "Вроде бы обидно звучит - журналиста сравнить с проституткой. Но там внутри есть еще один смысл.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
В критические моменты православная вера скрепляла русских. После нашествия Батыева Русь не исчезла в небытие как другие. Благодаря православию домонгольская Русь опередила по уровню образования Европу. Начиная с X века, с Владимира Святого, русские князья силком забирали детей в первые школы. Всех подряд и знатных и нет. И девочек, чего не было в Европе. На Руси считали до 10 миллионов. В Европе - не могли. Обучали всех. Церковь помогла Владимиру Святому и Ярославу Мудрому создать единую державу. А потом, когда держава распалась на 150 мелких княжеств, быть цементом нации и не позволила рассыпаться в пыль. Церковь предотвращала кровопролитие княжеских усобиц, призывая к согласию.Мы получили свою культуру и письменность, стали записывать и гордиться своей историей благодаря православию. К моменту нашествия монголов было 58 монастырей. Они стали цепкой сетью времени, хранившей наследие русских поколений. Во всех войнах России , в рядах наших войнов, на ровне со всеми были православные священники... Православие это суть России, ее стержень, который скрепляет Россию в единое целое! Не зря запад с таким усердием уничтожает православие на Украине!
Ответить
3 час.
LD
Leon Dan
Просто дружбан. Просто своих расставлял везде, что обычное дело при смене руководства. Понять и простить. Но вот вопрос о том, не забыл ли он, кому служит.
Ответить
2 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Торговали или нет структуры РПЦ алкоголем и табаком не знаю, но зачем то льготы себе выбивали в Правительстве на эти товары. Документы есть и вряд ли им их кто то навязывал.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх