Развенчание либерального мифа: Патриарх Кирилл — это табачный митрополит, а РПЦ заработала миллиарды долларов на торговле сигаретами и алкоголем

Андрей

В критические моменты православная вера скрепляла русских. После нашествия Батыева Русь не исчезла в небытие как другие. Благодаря православию домонгольская Русь опередила по уровню образования Европу. Начиная с X века, с Владимира Святого, русские князья силком забирали детей в первые школы. Всех подряд и знатных и нет. И девочек, чего не было в Европе. На Руси считали до 10 миллионов. В Европе - не могли. Обучали всех. Церковь помогла Владимиру Святому и Ярославу Мудрому создать единую державу. А потом, когда держава распалась на 150 мелких княжеств, быть цементом нации и не позволила рассыпаться в пыль. Церковь предотвращала кровопролитие княжеских усобиц, призывая к согласию.Мы получили свою культуру и письменность, стали записывать и гордиться своей историей благодаря православию. К моменту нашествия монголов было 58 монастырей. Они стали цепкой сетью времени, хранившей наследие русских поколений. Во всех войнах России , в рядах наших войнов, на ровне со всеми были православные священники... Православие это суть России, ее стержень, который скрепляет Россию в единое целое! Не зря запад с таким усердием уничтожает православие на Украине!