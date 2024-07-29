Из Вашингтона парламенту поступили сигналы: не голосовать за запрет УПЦ

«Радио Свобода» со ссылкой на собственные источники сообщает, что накануне рассмотрения законопроекта № 8371, а именно 23 июля, из посольства Украины в Вашингтоне пришли «горячие сигналы» с призывом не голосовать за скандальный закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ).