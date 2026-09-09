Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Кабинета Министров РТ, посвященном основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2027–2029 годы.
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