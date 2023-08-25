Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Саюстов завершил карьеру. Он играл в каждом из 15 сезонов КХЛ

35-летний форвард выходил на лед в каждом из 15 сезонов в истории КХЛ. Всего он провел 558 матчей в регулярках за «Торпедо», ЦСКА, «Трактор», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Адмирал», набрав 153 (85+68) очка.
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