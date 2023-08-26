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«Мы сделаем красиво»: Боец «Вагнера» сделал заявление на мемориале погибших в самолете Пригожина

«Мы сделаем красиво»: Боец «Вагнера» сделал заявление на мемориале погибших в самолете Пригожина

Представитель группы Вагнера выступил для пришедших на стихийный мемориал почтить память погибших 23 августа в бизнес-джете основателя группы Евгения Пригожина.

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