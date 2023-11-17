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В Челябинской области насмерть отравились пятеро человек

В Челябинской области насмерть отравились пятеро человек

Златоустовский городской суд огласил приговор местному жителю, виновному в трагедии.В пятницу, 17 ноября, в Златоусте суд вынес приговор местному жителю, виновному в смертельном отравлении пятерых человек.

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