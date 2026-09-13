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Несекретные материалы

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Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России.

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