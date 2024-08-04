Продолжаются профилактические рейды на водных объектах Барнаула

4 августа специалисты побывали на протоке реки Оби при съезде на остров Помазкин Жаркая погода продолжает привлекать жителей Барнаула на водоемы, из-за чего работа у спасателей не останавливается даже в выходные.
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