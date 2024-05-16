В Приморском крае семилетнюю девочку придавило воротами

В Приморском крае на школьницу упали футбольные ворота, ребенка госпитализировали в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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