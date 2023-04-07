Глава ведомства поручил доложить по информации о нарушении социальных прав граждан, прибывших в Свердловскую область

В средствах массовой информации опубликован материал, в котором сообщается, что граждане, прибывшие в Свердловскую область, не могут восстановить право на получение социальных выплат, в связи с тем, что часть их личных документов была утеряна.
В средствах массовой информации опубликован материал, в котором сообщается, что граждане, прибывшие в Свердловскую область, не могут восстановить право на получение социальных выплат, в связи с тем, что часть их личных документов была утеряна.
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